擺脫前日再度輸給能仁家商的陰霾，南山高中13日以86比41痛擊強恕高中，持續朝晉級之路邁進。

南山此役在首節便取得11分領先，全場不斷保持防守強度，並沒有給強恕一絲反擊的機會。

前日5犯畢業、且命中率慘澹的李家慷今天打出水準表現，上場15分鐘便攻下13分，他在賽後表示昨日失去了自己應有的節奏，今天則是放膽攻擊，並在防守上更加謹慎。

南山教練許時清表示昨日比賽過後球隊氣氛相當低迷，球員們對於輸球感到十分沮喪，在今天賽前特地給他們鼓勵：「放開來打、積極搶籃板球、大膽突破！」

雖然複賽至今取得3勝1敗的成績，但身為衛冕軍的南山在比賽中似乎總是打不出應有的水準，對此許時清表示不知為何球員就是無法百分之百地保持專注：「他們都很認真，也都很想盡力打好比賽，但是有時候就是會不夠專注，一些很基本的防守補位都會出現失誤。」

「球員比賽的時候就是沒有辦法把練習的東西表現出來，尤其是最基本的防守，這樣就是專注力的問題。」許時清也坦言球隊在高雄複賽的狀況一向不佳，會再加強球員的心理建設。

「我完全不會給球員任何關於連霸的壓力，但他們可能自己會給自己壓力、想打出大家期待的表現，反而造成反效果。」許時清表示。