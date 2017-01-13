中外交部評奈國迫我辦事處改名「一中原則大勢所趨」中廣新聞網 (2017-01-13 18:40)
中國外交部今天對奈及利亞要求我駐當地代表處改名，並且遷出首都「阿布加」表態，中國外交部發言人陸慷表示，奈及利亞的作法，顯示「一中原則」是大勢所趨，他還說台灣方面一些狡辯，掩蓋不了越來越多國家的堅持。陸慷也說，奈及利亞政府的態度，已經在中奈兩國所簽署的聲明當中，清楚反映。
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