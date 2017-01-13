花東縱谷花海迎賓（3）中央社 (2017-01-13 18:50)
花東縱谷各地花海季已陸續展開，例如壽豐鄉農會「豐華再現」館旁的休耕田，營造鳳凰高飛孔雀開屏主題花海，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照。中央社記者李先鳳攝 106年1月13日
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