花東縱谷花海迎賓（2）中央社 (2017-01-13 18:50)
花東二期稻作收穫後的休耕期，農民在田間灑上油菜花種籽，小黃花開始綻放，花東縱谷、縣道193線黃澄澄一片，與中央山脈相輝映，如同風景明信片般美麗。中央社記者李先鳳攝 106年1月13日
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