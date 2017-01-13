花東縱谷花海迎賓（1）中央社 (2017-01-13 18:50)
花東二期稻作收穫後的休耕期，農民在田間灑上油菜花種籽，小黃花開始綻放，花東縱谷、縣道193線黃澄澄一片，與中央山脈相輝映，如同風景明信片般美麗。中央社記者李先鳳攝 106年1月13日
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
高功率無線網路卡．micro 網路卡．4G LTE 無線網路卡．USB 網路卡 d-link．3C 網路卡．11N 無線網路卡．乙太網路卡．天線 無線網路卡．USB 2.0 網路卡．giga 網路卡．ASUS 無線網路卡．usb 無線網路卡．行動無線網路卡．tenda 網路卡．外接式 網路卡．TP-Link 無線網路卡．有線網路卡．外接網路卡．外接 網路卡．epson 網路卡．USB 迷你無線網路卡．USB 網路卡 300Mbps．TP-LINK usb 網路卡．無線網路卡 EW-7811Un．d-link 網路卡．D-link 無線網路卡．無線網路卡 分享器．USB 100 網路卡．有線 USB 網路卡．USB2.0 網路卡
南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級【中央社】
八大最適合春節前往旅遊的勝地【北京新浪網】
上午好天氣 午後鋒面通過北東轉雨【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》