奈及利亞澄清與台灣關係 陸再提一中中央社 (2017-01-13 18:50)
針對奈及利亞政府澄清未與台灣斷絕往來、雙方經貿關係不變，中國大陸外交部發言人陸慷（圖）13日說，這掩蓋不了愈來愈多國家堅定奉行「一中」政策的「大勢所趨」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年1月13日
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