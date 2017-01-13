陸客減 香港2016年訪客下跌4.5%中央社 (2017-01-13 18:25)
（中央社記者張謙香港13日電）香港旅遊發展局主席林建岳今天說，去年整體訪港旅客人數有5600多萬人次，較2015年下跌4.5%。
商業電台報導，林建岳在一項活動上說，訪港旅客下跌，主要受中國大陸非過夜旅客減少所致。
他說，雖然去年第4季旅客人數輕微回升，扭轉連續5季下跌的情況，但預計今年一些不明朗因素包括環球經濟和人民幣匯率等，都會影響旅遊業。1060113
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