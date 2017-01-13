統一獅球團今天宣布簽下陽建福，另外和上一賽季的三振王布魯斯續約，下個賽季的投手陣容逐漸清晰，領隊蘇泰安表示陽建福未來會從牛棚出發，補強球隊後援戰力。

獅隊球團表示，除了確定未來月薪12萬以外，陽建福只要達成一定的出賽局數，就能得到額外的激勵獎金。

因為獅隊已經確定下一季洋投中有一人將是未來的終結者，因此若未來陽建福能健康的出賽，那下一季獅隊的牛棚問題應該能得到很大的改善。

兩位新同學，再搭配原來就有的牛棚主力王鏡銘和陳韻文，統一下個賽季的6、7、8局將會更加有調度的空間，也能很大的減輕先發投手的負擔。

另外，蘇泰安也表示，統一同意讓陽建福繼續留在中華隊訓練，等到一個階段結束後，再回到球隊報到。