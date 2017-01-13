為宣揚友善生態環境、農地改良政策及強化農業觀光休閒旅遊，雲林縣政府特別選定在莿桐孩沙里舉辦雲林花海節。經過多年的營造，雲林花海節業已成為新春期間最浪漫的賞花旅遊勝地。孩沙里第一批花海正在綻放中，元旦以後將逐漸盛開，今年面積約有30公煩，花期預計可延續至春節結束，花海節預計於國曆1月中舉辦開幕典禮，持續盛開到農曆春節。

【Info】

一、孩沙里花海逐漸盛開，目前無管制，遊客可以蒞臨參觀。

二、交通方式：

(一)直接從高鐵雲林站或台鐵斗六站搭乘計程車至花海區。

(二)高鐵雲林站：自高鐵雲林站搭乘高鐵快捷公車至大美站下車，再至對面7-11搭乘台西客運『斗六-西螺(經饒平)』，於孩沙里站下車，即到達花海區。

(三)台鐵斗六站：步行至台鐵斗六後站搭乘台西客運『斗六-西螺(經饒平)』，於孩沙里站下車，即到達花海區。

(四)自行開車：中山高速公路下西螺交流道後，沿台一線南下往莿桐方向行駛，在進入市區前左轉外環道，遇見雲一五六線左轉往饒平方向行駛，沒有停車場，沿途隨時都能停車賞花，但年節期間塞車可能難以避免。

聯絡電話：莿桐鄉農會電話(05) 584 - 6161／雲林縣政府農業處農業團體輔導科電話(05) 552 - 2559

超繽紛波斯菊花海 彰化農村藝術季開跑

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14568