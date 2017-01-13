新春賞花旅遊首選 雲林花海節鮮豔登場景點家 Tripass (2017-01-13 17:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
為宣揚友善生態環境、農地改良政策及強化農業觀光休閒旅遊，雲林縣政府特別選定在莿桐孩沙里舉辦雲林花海節。經過多年的營造，雲林花海節業已成為新春期間最浪漫的賞花旅遊勝地。孩沙里第一批花海正在綻放中，元旦以後將逐漸盛開，今年面積約有30公煩，花期預計可延續至春節結束，花海節預計於國曆1月中舉辦開幕典禮，持續盛開到農曆春節。
為替台灣燈會暖身，雲林縣府今年擴大莿桐花海節規模，在西螺、斗六、斗南等鄉鎮打造100多公頃的花海 (圖片來源／雲林縣政府)
雲林花海因為氣候溫暖，各式波斯菊、向日葵提前盛開 (圖片來源／雲林縣政府)
【Info】
一、孩沙里花海逐漸盛開，目前無管制，遊客可以蒞臨參觀。
二、交通方式：
(一)直接從高鐵雲林站或台鐵斗六站搭乘計程車至花海區。
(二)高鐵雲林站：自高鐵雲林站搭乘高鐵快捷公車至大美站下車，再至對面7-11搭乘台西客運『斗六-西螺(經饒平)』，於孩沙里站下車，即到達花海區。
(三)台鐵斗六站：步行至台鐵斗六後站搭乘台西客運『斗六-西螺(經饒平)』，於孩沙里站下車，即到達花海區。
(四)自行開車：中山高速公路下西螺交流道後，沿台一線南下往莿桐方向行駛，在進入市區前左轉外環道，遇見雲一五六線左轉往饒平方向行駛，沒有停車場，沿途隨時都能停車賞花，但年節期間塞車可能難以避免。
聯絡電話：莿桐鄉農會電話(05) 584 - 6161／雲林縣政府農業處農業團體輔導科電話(05) 552 - 2559
超繽紛波斯菊花海 彰化農村藝術季開跑
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14568
關鍵字：
下一則：高鐵捐血傳愛 董事長帶頭作公益
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
高功率無線網路卡．micro 網路卡．4G LTE 無線網路卡．USB 網路卡 d-link．3C 網路卡．11N 無線網路卡．乙太網路卡．天線 無線網路卡．USB 2.0 網路卡．giga 網路卡．ASUS 無線網路卡．usb 無線網路卡．行動無線網路卡．tenda 網路卡．外接式 網路卡．TP-Link 無線網路卡．有線網路卡．外接網路卡．外接 網路卡．epson 網路卡．USB 迷你無線網路卡．USB 網路卡 300Mbps．TP-LINK usb 網路卡．無線網路卡 EW-7811Un．d-link 網路卡．D-link 無線網路卡．無線網路卡 分享器．USB 100 網路卡．有線 USB 網路卡．USB2.0 網路卡
- 【OF OCEAN FREE】Hydra艾潔氯氨水質處理器50型(1000L/H)
- 【斐孟理療會所】法國Biostase 寶石保養品 男士經典護膚課
- JINBEI EF-200 專業攝影燈3200K (TRS-V)
- VOVAROVA空氣包-波士頓包-彩繪甜心(紫)-法國設計系列
- Manfrotto 專業級微單眼後背包 I Advanced Backpack I
- 【eyah宜雅】LV系列孟宗竹精品麻將蓆(雙人 5×6尺)
- adidas Crazylight 男 籃球鞋 BB8178
- bossini女裝-厚羽絨連帽外套09黑
- LADY 燦亮星影系列 E-F罩 機能調整型內衣(神秘紫)
- msi微星H170 GAMING平台【亞伯特V】(I7-6700/GTX1060 Gamin
南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級【中央社】
八大最適合春節前往旅遊的勝地【北京新浪網】
上午好天氣 午後鋒面通過北東轉雨【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》