文／MOOK景點家編輯部整理報導

吃著美味餐點、泡著湯、俯瞰遼闊視野的美景，是件非常放鬆身心靈的行程，位在台中出現了第一家露營景觀餐廳 – 星月大地，不僅有露天SPA，還有無敵夜景，漫步在星月湖畔的花園中，可以享受到夜晚無比的清閒與感動，推薦給所有旅客，在假期中不妨可以安排一趟充滿度假風情的美食夜景之旅。