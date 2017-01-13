270度溫泉夜景 星月大地景觀餐廳景點家 Tripass (2017-01-13 16:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
吃著美味餐點、泡著湯、俯瞰遼闊視野的美景，是件非常放鬆身心靈的行程，位在台中出現了第一家露營景觀餐廳 – 星月大地，不僅有露天SPA，還有無敵夜景，漫步在星月湖畔的花園中，可以享受到夜晚無比的清閒與感動，推薦給所有旅客，在假期中不妨可以安排一趟充滿度假風情的美食夜景之旅。
在星月大地景觀餐廳可以享用美食、泡湯、露營與賞景 (圖片來源／星月大地)
星月大地景觀餐廳充滿異國度假風情 (圖片來源／星月大地)
星月大地的露天SPA，相當有氛圍 (圖片來源／星月大地)
充滿島嶼度假氣氛的星月大地 (圖片來源／星月大地)
星月大地處處都是令人驚喜的美景與充滿了浪漫氛圍 (圖片來源／星月大地)
豔陽照射在星光大地，令人心曠神怡 (圖片來源／星月大地)
星光大地有超過180度的遼闊視野 (圖片來源／星月大地)
星光大地的琉璃夜景，景色迷人 (圖片來源／星月大地)
入夜的星光大地，處處可見浪漫藝術造景 (圖片來源／星月大地)
台中最新熱門新景點麗寶樂園，距離星光大地步行只需10分鐘 (圖片來源／星月大地)
【Info】
星月大地
地址：台中市后里區月眉北路486號
電話：(04) 2683 - 1671
全台最高摩天輪 麗寶天空之夢打卡新地標
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14458
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