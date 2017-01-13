高鐵捐血傳愛 董事長帶頭作公益中央社 (2017-01-13 17:52)
（中央社記者陳葦庭台北13日電）寒冬缺血，台灣高鐵公司今天在南港總公司舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」公益活動，董事長江耀宗及執行長鄭光遠都帶頭響應，20日、24日也分別會在苗栗和板橋站舉辦捐血活動。
血庫的庫存亮紅燈，高鐵位於南港軟體園區的總公司，上午9時半就湧入許多高鐵員工及民眾，響應寒冬送暖，捐血傳愛公益活動，希望在歲末年終之際捐出熱血，幫助有需要的人。
江耀宗表示，高鐵公司為善盡企業社會責任，自2012年起持續舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」，去年底至今年更擴大於全線車站及南港總公司舉辦，總計12場捐血活動。
「寒冬送暖，捐血傳愛」活動自去年11月18日從新竹站開始起跑，截自目前已巡迴高鐵9個車站舉行，總計有563人捐出熱血，共募得822袋熱血，接下來2場分別在20日於苗栗站及24日在高鐵板橋站舉辦，民眾可共襄盛舉。
高鐵公司補充，為感謝所有捐血人的熱情參與，將贈送每一位捐血人多功能便利筆記本。1060113
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