（中央社記者林宏翰台北13日電）統一7-ELEVEn獅職棒隊今天宣布，與投手陽建福達成共識，以月薪新台幣12萬元加盟，初步定位牛棚投手，球團放行參加中華隊集訓。



領隊蘇泰安表示，另有激勵獎金，依照投球局數計算；與陽建福的合約自2月1日生效，如果中華隊有需要，同意陽建福參加經典賽集訓。



統一獅教練團初步設定，陽建福擔任牛棚投手，但春訓之後會更明確。總教練黃甘霖開訓時談到，陳韻文、王鏡銘與外籍投手組成球隊主力牛棚。



陽建福2015年底遭義大犀牛釋出，去年隻身闖蕩日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊，球速維持147公里，目前參與中華隊集訓。



中華隊預計1月26日休假過年，2月1日恢復集訓，在2月6日赴澳洲移地訓練10天。



總教練黃甘霖規劃，先發投手人選有兩名洋投，包括去年聯盟三振王布魯斯，本土投手人選有潘威倫、廖文揚、江辰晏、林子崴。



此外，統一獅也確定簽下洋投布魯斯（Bruce Billings），他去年以172次三振拿下聯盟三振王，戰績11勝9敗，預計2月底來台加入春訓。1060113