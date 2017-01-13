台駐奈代表處遭摘牌 國台辦彈一中舊調中央社 (2017-01-13 17:41)
（中央社記者尹俊傑北京13日電）針對奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名」，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，「一中」原則具「不容置疑的法理基礎」，國際社會普遍奉行「一中」政策是大勢所趨。
大陸國務院台灣事務辦公室下午發布新聞稿，馬曉光回應媒體提問說，大陸外交部已就奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名、遷出首都、削權減人」表明陸方的立場。
馬曉光表示：「『一個中國』原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎。國際社會普遍奉行『一個中國』政策是大勢所趨。在國際上搞『兩個中國』、『一中一台』、『台灣獨立』是註定沒有出路的。」
大陸外交部發言人陸慷12日在例行記者會表示，奈及利亞政府此舉徹底解決影響大陸與奈及利亞政治互信的「歷史遺留問題」，排除干擾兩國關係健康發展的政治障礙。
中華民國外交部發言人王珮玲12日說，中華民國和奈及利亞從未建立外交關係，奈國政府卻配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與台灣的外交關係，企圖混淆國際視聽。
行政院大陸委員會指出，中國大陸持續在國際間操作「一中」原則，以零和思維打壓台灣國際空間，傷害台灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，「我們對此種無理挑釁的作為表達強烈的不滿」。
陸委會呼籲陸方客觀務實看待兩岸現狀，尊重中華民國是主權國家的事實；兩岸應務實溝通，才能真正化解分歧。1060113
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
免治馬桶座 AF889．拋棄式馬桶座墊．免治 馬桶座．幼兒 馬桶座．toto 免治馬桶座．免治馬桶座 HCG．幼兒馬桶座．免治 馬桶座 TOTO．電光 馬桶座．ELOO 電腦馬桶座．攜帶 馬桶座．微電腦馬桶座．兒童 馬桶座．電腦馬桶座．馬桶座．沖洗馬桶座．AF856 馬桶座．toto 免治 馬桶座．panasonic 馬桶座．凱撒 馬桶座．Coway 免治馬桶座．子母型 馬桶座．國際牌馬桶座．免治電腦馬桶座．吉田 200A 馬桶座．國際牌 馬桶座．外出攜帶馬桶座．Coway 馬桶座 BAs16．方型 馬桶座．costco 馬桶座
- 【J’code 真愛密碼】如意鏟子中國繩吊飾(開運添福)
- NIKE-LUNAREPIC男慢跑鞋-多彩
- 【德國 playmobil 摩比人】城市警察系列 - 機動部隊指揮車(
- MICHAEL KORS JET SET TRAVEL銀字防刮牛皮鏈帶方型斜背包(
- 香草鋪子實木小吧桌(一桌二椅)
- 【CASIO 卡西歐】送禮首選_經典紳士_皮革石英男錶(MTP-E202
- 凱撒衛浴 caesar K412C 立式廚栓
- 比利時DOMO 50型HDMI多媒體數位液晶顯示器+數位視訊盒 DOM-
- 【MK】MK-台灣製真皮系列-花朵串鍊夾角平底涼鞋-綠色(綠色)
- ASUS X550VX-0053J6300HQ 黑紅 15吋i5電競獨顯Win10筆電 加
男子在網吧連續上網近18小時 引發猝死【北京新浪網】
美國男子帶30萬枚硬幣交稅 工作人員花7小時清點【北京新浪網】
植入《鬼怪》關注度飆升 攜程App成韓國人首選【北京新浪網】
熊貓寶寶不慎摔跤 摔成了「世界最佳照片」(圖)【北京新浪網】
資本外流，壓倒中國房價的最後一根稻草【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》