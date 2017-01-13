土航新春早鳥優惠機票台幣22,200元起欣傳媒 (2017-01-13 17:58)
圖說:土耳其航空台北直飛伊斯坦堡，成為前往歐洲熱門航線。(土耳其航空提供)
欣傳媒 | 記者方雯玲整理
土耳其航空自2015年3月31日開航台北直飛伊斯坦堡航線後，憑著經伊斯坦堡可直飛歐洲111個航點的優勢，受到許多台灣旅客青睞。目前土航推出新春賀歲早鳥專案，含稅新台幣22,200元起，可飛往全球298個航點！
即日起至1月31日止，土耳其航空針對歐洲、亞洲、非洲及中南美洲等多個航點，提供經濟艙早鳥限時特惠票價，出發日從即日起至2017年11月30日 (去程禁搭日: 2017/01/25~2017/01/28、2017/06/23~2017/09/03)，優惠航線包括阿姆斯特丹、巴黎、里昂、倫敦、法蘭克福、漢堡、柏林、慕尼黑、漢諾威、杜塞道夫、蘇黎世、日內瓦、布拉格、哥本哈根、赫爾辛基、巴塞隆納、馬德里、羅馬、米蘭、威尼斯、巴西和阿根廷等。
土耳其航空自2017年3月27日將改回夏季航班，每天一班從台北飛至伊斯坦堡。2017年土耳其航空將會繼續推廣歐洲、北非、中南美等熱門旅遊城市，與業者一同開發新行程，並與相關單位合作，將台灣的魅力介紹給外國旅客，吸引更多歐洲旅客搭乘土耳其航空來台灣觀光。
土耳其航空目前飛航全球 298 個城市，橫跨全球五大洲共115個國家/地區。其中，歐洲航點多達111個、非洲50個、中東34個，提供乘客最靈活的航班組合。詳情請洽土耳其航空官網或各大旅行社。
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