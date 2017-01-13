若要選出北海道最具浪漫氣息的城鎮，【小樽】不容質疑可榮登榜首。除了中山美穗1996年主演的電影《情書》帶動了小樽的觀光業之外，「小樽運河」美不勝收的景致早就透過各大社群媒體傳播地無遠弗屆。夏天的北海道是靠薰衣草擄獲人心，而冬天的北海道則以各地舉辦的雪祭活動取勝，其中最不能錯過的便是在小樽舉辦的「小樽雪燈之路（小樽雪あかりの路）」。













「小樽雪燈之路」活動在每年2月上旬舉辦，已經連續舉辦近20屆。由志願義工和市民一起攜手，將12萬支蠟燭點亮於小樽市內各處街道，在大雪紛飛的嚴冬中傳遞溫暖與熱情。主要會場包含「運河會場」與「手宮線會場」，第二大會場的「朝里川溫泉會場」，以及其他小樽市內各地會場總稱「雪燈之路會場」。









「運河會場」－燭球漂浮在小樽運河上

小樽運河是小樽最具代表性的觀光景點，入夜後利用漁具做成的燭光浮球飄浮在運河上，浪漫氣氛十足，而運河兩側散步道則有市民的雪雕作品，站在淺草橋上欣賞小樽運河，一向是拍攝紀念照的熱門地點。













「手宮線會場」－雪雕藝術作品展示廳

手宮線是北海道最初開通的鐵道路線，雖然早在1985年就廢止，卻無損它見證小樽興衰起落的重要地位。這條2.6公里長的手宮線遺跡被當地政府妥善保存，並重新規劃成為居民散步道，沿途可見當時的號誌燈、舊車站、隧道等鐵道設施，也成為小樽四季重要的活動舉辦場所。













由於從小樽運河或車站走路到「手宮線會場」很近，吸引許多國際觀光客造訪。在細長的散步道上陳列著市內的學生志工共同競賽製作的美麗雪雕作品；多彩絢爛的隧道盡頭除了設有冰雪燭光及滑雪梯外，還有飲食攤位讓人可以一邊欣賞夢幻般的雪景，一邊吃著壽司、甜品、麵食等小樽漁港的風味美食。













「朝里川溫泉會場」－河川上的燭光派對

距離較遠的「朝里川溫泉會場」因能輕鬆捕捉到河川上搖曳的浪漫景色而聞名。河畔附近的森林散步道、小木屋鋪設著雪燈燭光，在冬夜中觀賞時要特別注意衣物保暖防寒。









▲2月的小樽常有大風雪，防寒保暖是遊客第一要務





「雪燈之路會場」－遍佈街道的溫暖雪燈

不管是搖曳在街道的燭光，或是穿過商店櫥窗看出去的夜景，在雪燈之路活動期間，在小樽市內到處都有機會可以看到居民製作的各式各樣造型雪燈。例如熱鬧的堺町通商店街、住宅區、銀行、歷史建築、車站...等，這些雪燈作品都隱含著歡迎遊客到訪小樽的心意。











