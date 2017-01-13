國台辦：在國際上搞「兩個中國」「一中一台」「台灣獨立」沒有出路北京新浪網 (2017-01-13 17:51)
新華社北京1月13日電（記者齊湘輝）就奈及利亞政府近日對台灣地區駐尼機構採取的系列措施，國台辦發言人馬曉光13日應詢表示，外交部已就此表明我們的立場。一個中國原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎。國際社會普遍奉行一個中國政策是大勢所趨。在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」是註定沒有出路的。
有記者問：奈及利亞政府已要求台灣地區駐尼機構取消「偽稱」、摘除「偽牌」，遷出首都，削權減人。台灣有關方面對此表示不滿與抗議。請問對此有何評論？馬曉光在答問中作上述表示。
堅持一個中國原則 開啟中尼友好新時代
王毅：堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨
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