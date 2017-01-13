紐約尼克「飆風玫瑰」Derrick Rose日前在未告知球團的情況下擅離球隊，13日他表示已經跟大家道歉，並希望不會影響到他在球隊的未來。

傳聞Rose當時是回到老家芝加哥探望家人，但翹班屬實，尼克事發後祭出罰款，他也在近日向隊友、教練、總裁Phil Jackson、總管Steve Mills致歉。

「當我在那個房間裡的時候，我覺得他們應該都知道發生了什麼事。」Rose說：「我希望一次的意外不會改變他們的心意，但誰知道呢？」

「如果發生了什麼事，那都是商業行為，而我只會照著原本的方式打球，無論我在哪裡。」Rose意有所指地說。

不過，事發至今尼克幾乎沒有傳出任何想「處理」掉Rose的風聲，讓他非常感激，「現在我回來了，我感受到無比的愛，我已經跟他們道歉了，而且就像我說的，如果他們知道我的情況，就知道其實沒有那麼嚴重。」