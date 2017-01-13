搗麻糬（圖＼珈雅瑪部落提供）【旅遊經 廖晨光報導】

忙碌了一整年，在都市受到塵囂的辛勞，不妨趁著春節連假到山上戶外走走，並呼吸新鮮空氣，為新的年度再繼續打拚！在山中除了美麗的森林植物和與世隔絕的自然奇景可欣賞外，部落文化也是值得我們體驗注意的！

在原民部落巡禮是近幾年國內旅遊頗火紅的旅遊景點，神祕的文化與是引人注意的焦點。像原住民文化中之脈的排灣族即有三寶，陶壼、琉璃珠及青銅刀就被稱之為排灣三寶，其中受到八八水災之後舉村遷移到平地的「吾拉魯滋」即是森林之村，空氣新鮮、溪流清澈、群山環繞，沿途也有秀麗風光，其中有排灣族原住民文化的泰武咖啡也已經打出名號，也不妨到品嚐具果香味的泰武咖啡。

另外還有遺世獨立世外桃源的「茶山部落」，除了有原住民文化之外，溪水中有魚蝦悠游，蝴蝶與蜜蜂在空中飛舞，還有可愛的羊與鹿。茶山部落的苦茶油、竹筒飯、愛玉、芋頭和百香瓜等農特產及特有的有機茶葉，都令人回味無窮！



武界部落雲海

而被稱之為「雲的故鄉」曲冰‧武界，是部落祕境排行第一名的地方，神祕部落「曲冰‧武界」，四面高山環繞、青山綠水、獨立峽谷景觀優美、景色彷如人間仙境世外桃源。

草坪頭櫻花

另外還有以玉山為祖靈聖山的布農族，開門就能眺望玉山壯麗風光的望鄉部落故事與魅力令人流連忘返，在訪布農族時，千萬不要錯過這裡的私房景點「草坪頭」，在春天櫻花綻放之際，更讓人歡樂奔放！

若是民眾欲了解部落文化，目前中華綠生活休閒發展協會有為協助「原住民委員會」推廣原住民部落人文‧生態之旅，在農曆過年連假期間規劃來去部落過新年，體驗部落「心」旅行，欲至上山走春，想感受部落風情的民眾，不妨上網了解！

圖片：中華綠生活休閒發展協會提供