陸冰雪馬拉松賽 內蒙古根河市開跑中央社 (2017-01-13 17:27)
（中央社台北13日電）有中國冷極之稱的內蒙古自治區呼倫貝爾根河市今天在攝氏零下40度的氣溫下，舉行國際冷極冰雪馬拉松比賽。參賽選手說：「在這樣冰天雪地的極寒天氣中參加比賽，很新鮮、很爽！」
綜合中新社、光明網報導，根河市素有「中國冷極」之稱，是中國大陸最冷的城市，年均氣溫攝氏零下5.3度，最低氣溫攝氏零下58度。
「2017中國•根河國際冷極冰雪馬拉松比賽」13日開賽，根河的室外最低氣溫近攝氏零下40度，來自中國大陸、俄羅斯等國家的166名運動員如數抵達比賽場地，挑戰自我。
主辦單位指出，比賽採取網路報名的形式，共有600名運動員報名，從中篩選出166名運動員參賽，其中男子111名，女子55名。為了運動員的身體著想，比賽只設置21.0975公里的男女半程馬拉松賽制，時程限制為3.5個小時。
這次馬拉松男女冠軍均由中國運動員奪得。來自根河的畢鳳陽獲得男子組冠軍，女子組冠軍由夏玉芬奪冠。1060113
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