CIA準局長批北京 陸再倡中美合作中央社 (2017-01-13 17:24)
（中央社記者尹俊傑北京13日電）針對美國中情局準局長蓬佩奧指俄羅斯、中國大陸是美方在網路領域的對手，大陸外交部發言人陸慷今天重申，中美合作為雙方帶來利益，大陸希望維持這一良好局面。
據外電報導，美國中央情報局（CIA）局長提名人蓬佩奧（Mike Pompeo）12日在聯邦參議院任命聽證會上，將俄羅斯與中國大陸列為網路領域的「複雜對手」，並說CIA必須繼續阻止駭客為非作歹。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應外媒相關提問時說，大陸認為中美有很多共同利益，對維護國際和平安全與發展肩負重要責任，雙方合作潛力也很大。
陸慷表示：「中美建交將近40年到現在，中美合作也確實是給雙方和兩國人民都帶來了巨大的利益，我們希望維護這麼一個良好的勢頭和良好的局面。」
在12日的大陸外交部記者會上，陸慷被問到美國總統當選人川普指控中國大陸網路攻擊時說，大陸政府一貫反對並依法打擊任何形式的網路攻擊行動，致力與各國合作，共同維護網路空間安全。
他表示，中美已透過高層對話機制，就打擊網路犯罪、維護網路安全問題推展有效的溝通與合作。「我們認為雙方應當保持這個積極勢頭，而不是進行毫無根據的指責。」
另一方面，美國國防部長卡特（Ashton Carter）11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）演講時說，希望中國大陸停止在南海可能導致自我孤立的做法。
陸慷今天對此表示：「我們注意到個別域外國家仍然放不下他們自己異想出來的這麼一個說法。不過我想大家可能也都注意到，他們在這麼說的時候，他們自己也愈來愈孤立。」1060113
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