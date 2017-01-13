韓國特檢組通宵問訊三星電子副會長北京新浪網 (2017-01-13 17:26)
新華社首爾１月１３日電（記者耿學鵬 姚琪琳）負責調查「親信干政」事件的韓國特別檢察組１３日早晨結束對三星電子副會長李在鎔近２２小時的問訊，表示將在今後兩天內考慮是否對李在鎔啟動申請逮捕令等司法程序。李在鎔承認，三星迫於總統方面的壓力向特定機構提供了大量資金。
特檢組當地時間１２日上午９時３０分左右傳喚李在鎔，問訊一直持續到１３日清晨７時左右。李在鎔隨後乘車離開位於首爾的特檢組辦公室，沒有回應媒體記者的提問。
韓聯社援引一名接近特檢組的消息人士披露的信息報導，李在鎔在問訊中基本否認了檢方提出的有關三星涉嫌權錢交易的嫌疑。不過，李在鎔承認，三星迫於總統朴槿惠方面的壓力，不得不向特定機構提供了大量資金，三星沒有從中獲利。
這名消息人士說，特檢組接下來將評估李在鎔提供的信息，考慮是否對其申請逮捕令。
三星捲入「親信干政」事件核心人物崔順實脅迫大企業向其控制的財團捐款一案。特檢組之前懷疑，三星在李在鎔指示下向崔順實提供資金支持，以此換取政府對三星物產和第一毛織兩家公司合併的支持。
李在鎔是三星電子會長李健熙的獨子。上述併購案涉及三星兩家子公司，被認為對李在鎔穩固三星集團繼承權和獲取經營權至關重要，也是特檢組對於「親信干政」事件的調查焦點之一。
李在鎔２０１６年１２月曾以證人身份在國會舉行的「親信干政」事件聽證會上表示，三星從未以捐贈或資助為代價享受特惠。
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