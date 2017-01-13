HBL／賴柏彥板凳殺出 東泰力克后綜開胡NOWnews今日新聞 (2017-01-13 17:02)
賽前都吞下三連敗的東泰高中與后綜高中13日正面對決，靠著賴柏彥替補出陣攻下全場最高28分，東泰成功以89比83力克后綜，終於拿下12強複賽首勝。
東泰開賽便展現出強烈求勝慾望，開局打出13比0的攻勢取得領先。暫停過後后綜靠著藍偉銘、溫楷倫追回失分，但東泰此役打法相當強勢，頻頻製造后綜犯規，決勝節藍偉銘犯滿下場讓后綜頓失進攻重心，東泰也把握多次罰球機會，最終鎖定勝局。
賽後東泰教練高丁國柱表示球員終於在這場比賽中打出自己的節奏，幾位主力都相當穩定，至於替補球員則表現相當搶眼，另外有效防堵后綜主力藍偉銘的切入路線也是致勝關鍵。
「我常常跟他們說很多球員是怕自己上不了場，你們怎麼會是在場上害怕?」高丁國柱表示複賽期間不斷地在鼓勵球員，希望這場勝利能夠讓球員們建立信心。
另外高丁國柱也表示會持續讓賴柏彥從替補出發，延續球隊得分火力，對此賴柏彥則表示：「先發或替補沒有差別，都是為這支球隊努力！」
賴柏彥也對明日對陣南湖深感信心：「我們暑假和他們（南湖）比賽都是勝多敗少，會全力拚贏球。」
複賽吞下四連敗，后綜教練戴金鼎尚未放棄希望：「明天若贏東山超過8分我們就還是有機會搶到分組第4，球員也表示最想和東山一拚，我相信明天球員會有很好的表現。」
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