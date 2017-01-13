中華職棒／陽建福月薪12萬加盟獅隊 二月正式生效NOWnews今日新聞 (2017-01-13 17:09)
2017年全新球季，各隊積極補強球隊陣容，獅子軍為強化投手戰力，除了積極在洋投戰力補強外，國內棒球好手也不錯過，日前球隊積極與陽建福接洽爭取加盟統一獅，今日雙方已經達成共識，簽訂合約將於二月正式生效，加盟統一7-ELEVEN獅，月薪12萬，另設有激勵獎金，鼓勵陽建福挑戰新目標，為球隊實質貢獻，穩定球隊投手戰力。
去年陽建福主要在四國島聯盟plus愛媛橘子海盜隊出賽，主投32局，2勝2敗，防禦率2.53，最快球速147Km，目前正在中華隊集訓中，預計在WBC集訓後，才會正式向球隊報到。
統一7-ELEVEN獅洋投布魯斯，去年拿下中職三振王獎項，展現高EQ特性，去年拿下11勝9敗佳績，今年也確定加盟統一獅，已完成簽約，預計二月底抵台與球隊會合，投入訓練調整比賽節奏。
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