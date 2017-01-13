▲藏壽司「土藏」造型的街邊店18日在台中福科路開幕，民眾於開幕期間參加活動即可享九折優惠。（圖／藏壽司）

在台造成排隊風潮的日本迴轉壽司品牌藏壽司，即將於18日在台中福科路開出台灣首家「土藏」造型街邊店，為了慶祝新店開幕及回饋台灣民眾，18日開幕當天起至2月10日，參加活動還可享用餐九折優惠。

即在在台中推出的第六家分店，是採用特別的土藏造型街邊店，由日本總公司專人來台監製，希望打造成如寶藏間一般，可以帶給民眾期待和喜悅。新店舖還備有專屬停車位的便利服務，寬敞的室內空間增加更多適合家庭及好友聚餐的四人至六人座包廂，更重視顧客在店中用餐過程的體驗。

根據業者統計，最受台灣消費者喜愛的是「炙烤系列」，目前已經累積銷售超過百萬盤的驚人成績。此外，近期也針對台灣民眾的口味推出新菜單，包括適合在冬天享用的7種魚介濃厚味噌拉麵、贊岐風釜玉烏龍麵，及期間限定的柚香生花枝腳、韓式風味香辣鮪魚軍艦和北海道炙燒秋刀魚，藉此帶給民眾全新的味蕾享受。

▲炙烤系列為藏壽司的人氣商品，全台已累積銷售超過百萬盤。（圖／藏壽司）

▲針對台灣人口味將推出全新商品。（圖／藏壽司）

為了慶祝新店開幕及回饋台灣民眾，民眾只要在18日開幕當天起至2月10日活動期間，上藏壽司台中福科路店臉書粉絲專頁打卡，並上傳餐點照片分享用餐的心得感想，即可享有當日用餐九折優惠。