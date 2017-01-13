西班牙國王盃／遭出生地球迷辱罵 拉莫斯賽後震怒NOWnews今日新聞 (2017-01-13 17:12)
皇家馬德里今在西班牙國王盃16強戰次回合3：3逼和、並淘汰掉主場球隊塞維利亞晉級，比賽期間發生了一段小插曲，令在塞維利亞土生土長、並出身於塞維利亞青訓系統的皇馬隊長Sergio Ramos賽後震怒。
Ramos在下半場1：3落後時主罰十二碼破網，追回1球之外，也讓塞維利亞在總比分上的落後再次被拉大，主場球迷頓時噓聲大作，並且有球迷從看台上將水瓶丟到Ramos面前，更有小部分球迷大聲齊唱「Ramos去死」，令他感到受傷。
「這些人從比賽的第一分鐘起就不斷的辱罵我、問候我母親，我不喜歡這樣。」Ramos在10歲、1996年時加入塞維利亞青訓，2003年升上B隊，隔年以18歲之姿登上一線隊，加入皇馬之前總共在塞維利亞度過了長達9年的時光。
「無論他們做了什麼，這裡都是我的家，但我也是皇家馬德里的隊長，任何情況下我都必須為球隊挺身而出。」
「他只是踢好他的比賽罷了，這種對待肯定會讓他難過，因為他曾經在這裡踢球，並在這裡出生，我相信他一定覺得很受傷。」皇馬主帥Zinedine Zidane說。
3天後，皇馬將再次造訪塞維利亞主場進行西甲聯賽第18輪的賽事，屆時主隊球迷與皇馬隊長之間恐怕又將掀起一場腥風血雨。
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