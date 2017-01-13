鳳凰城太陽13日與達拉斯小牛南征墨西哥舉行海外賽，「少主」Devin Booker再度發飆，決勝節狂砍28分，全場39分進帳，可惜還是救不了球隊。

這場比賽在墨西哥市的墨西哥球場舉行，太陽在第三節崩盤，最多落後13分，第四節Booker狂轟5發三分砲，單節28分不僅是生涯新高，也是本季全聯盟單節次高紀錄，只比波士頓塞爾提克Isaiah Thomas少1分。

吞下這一敗後，太陽跟小牛的戰績同為12勝27敗，西區攜手墊底，Booker表示：「我們現在正處於球季的關鍵期，我們是支非常年輕的球隊，但教練很相信我們。」