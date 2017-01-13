2017年統一獅春訓開訓活動吸引近五百位球迷蒞臨南紡購物中心參加同樂簽名會活動，球隊也開始投入春訓階段，緊接而來二月即將舉辦一年一度統一獅有你真好同樂會，去年統一獅改變同樂會模式，舉辦「萊路跑」活動，獲得球迷好評，一場充滿音樂、球星及路跑活動，也吸引千餘位球迷報名參加。

今年度因台南棒球場場內進行看台及結構強化工程，原訂舉辦第二屆萊路跑活動，將改至台南棒球場大門口及棒球大道，舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，將安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，每桌都會安排選手一位與球迷同樂用餐。

當天萊辦桌舞台活動，也特別邀請台語金曲歌王謝銘祐現場開唱，謝銘佑總是以創作音樂紀錄生活，有府城流浪漢自稱，寫下許多台南經典台語歌，2014年七月謝銘祐老師也為統一獅寫了一首「哇咧獅」，成為棒球場上口耳相傳經典歌曲之一。

「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，除了和球員一起品嚐美味饗宴外，當天舞台活動也舉辦「獅王KTV」、「獅王PLAY在一起」、「新人舞蹈SHOW」、「全隊擊掌見面會」，豐富好玩舞台活動盡在「萊辦桌LIONS BANDOH」，報名參加者，均可獲得全新UNILIONS開瓶器一個及復古文創紅白手提袋一個。當天一連串將近兩小時舞台活動，也舉辦摸彩活動，其中包括全隊簽名大球、簽名球棒、簽名壘包等多樣超值好禮，現場摸彩，讓你滿載而歸。

萊辦桌活動將於本週六下午18：00於統一獅官方網站開放球迷網路訂購參加，報名網址：http://www.uni-lions.com.tw/store.aspx ，限額僅有47桌，共423名額，歡迎大家一起來同樂。