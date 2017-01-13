霧霾又來了 大陸北方這3天不好過中央社 (2017-01-13 17:11)
（中央社台北3日電）上一波霧霾才剛過，中國大陸北方多個地區15日又將遭遇霧霾，預計北京、天津、河北、河南、山東、山西、陝西、東北等地將先後出現中至重度霾。
中新社報導，大陸中央氣象台預報，15日至17日，中國華北、黃淮及東北平原等地區將現中至重度霾。預計18日，受弱冷空氣影響，上述地區的霧霾將往南移動，逐漸減弱或消散。
大陸中央氣象台表示，15日至17日，華北、黃淮及東北平原地區大氣將呈現靜穩狀態，霾天氣將有所發展並逐漸加重。
16日至17日為最強時段，屆時北京、天津、河北中南部、河南中北部、山東中西部、山西南部、陝西關中地區、東北平原等地將先後出現中至重度霾。
報導說，屆時華北中南部、黃淮等地有大霧，夜間至上午部分地區能見度不足200公尺。1060113
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