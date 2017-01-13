（中央社記者程啟峰高雄13日電）雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處、茂林國家風景區管理處、大鵬灣國家風景管理處首次聯合行銷，結合優惠邀民眾來南台灣過節。



雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處、茂林國家風景區管理處、大鵬灣國家風景管理處，明天將在高雄夢時代廣場聯合推出行銷活動，邀請民眾過年沿著「3384」：台3線、國道3號、台84線走春討吉利。



茂管處等4單位也特別提出轄內討吉利攻略小撇步，有著財富、健康、姻緣、事業及平安意涵的景點及店家，並整合轄區內商家優惠，讓民眾過年走春優惠省很大，呼籲大家相招來南台灣過年，迎接嶄新的一年。



其中，西拉雅管理處轄區內業者，把雞料理發揮極致，有梅子雞、咖啡雞、甕仔雞等，而「雞」與「家」同音（閩南語），年菜吃雞意味著「起家」，而全雞則代表「全家福」、「有頭有尾」，邀請民眾「開春吃雞，討『雞』祥」。



茂管處則以「遇見幸運蝴蝶，開運整年」為主打，傳說中一早出門若能遇見蝴蝶，就代表著將會有好運降臨。新年遇蝴蝶，開啟好運年。茂管處說，茂林是紫斑蝶的故鄉，是遇見蝴蝶、遇見好事的最佳地點。



南台灣有著秀麗的景緻、口齒留香的佳餚美食、溫暖熱情的人文風情，在雞年春節中透過各地風景區內產業優惠整合，盼能帶給民眾便利的消費及多元的旅遊體驗。



另外，經濟部商業司明、後兩天也將在淡水舉辦「樂活Go購臺東趣」展售活動，在現場展售台東農產品、伴手禮、文創商品及手工藝品等，推廣台東的在地產業，拓展客源。



商業司說，這次邀集台東約30家的特色店家北上參展，其中崇尚自然農法並取得有機認證的「大峰有機茶園」是榮獲7屆金牌獎殊榮的冠軍茶葉，也是全台唯一產出「紅烏龍」茶葉地方十分有特色。



商業司又說，現場還有促銷好禮、贈品大方送包括，「開幕排隊禮」等，盼透過促銷活動吸引民眾體驗台東的好味道及好風情。1060113