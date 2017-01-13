中華職棒／陽建福將和獅隊簽約 今天有機會搞定NOWnews今日新聞 (2017-01-13 16:37)
「阿福」陽建福自本球季結束後，就不斷表達想要重回中職的意願，在2016年結束前，雖然都有球隊詢問，但都沒有正式的動作。不過今日統一獅領隊蘇泰安表示，獅隊和陽建福的合約已談得差不多，且有機會在今天就決定，會繼續努力爭取。
陽建福去年遭到義大釋出後，加入獨立聯盟愛媛橘子隊，球速和身手仍有一定的水準，也有不少前輩「掛保證」表示重回中職沒問題，因此仍有不少球隊對他有興趣。
據了解，阿福若是點頭答應獅隊合約，月薪大概會在10萬元左右，蘇泰安表示雙方目前還沒有正式簽約，但有機會在晚上之前搞定。
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