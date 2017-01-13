達美航空停飛東京航線 旅行社影響有限NOWnews今日新聞 (2017-01-13 16:43)
達美航空今年5月24日將停飛台北－東京航線，台灣分公司也將停止營業，旅遊業者已經收到達美航空通知，但表示影響不大，且台北飛往東京的航班相當密集，旅客選擇相當多。
雄獅旅遊表示，目前已接獲達美航空通知，但團體旅遊皆未使用達美的班機所以不受影響，自由行旅客購買達美航空飛往東京或轉赴美國航線佔比也相當少，若旅客要退票或簽轉將會依照達美航空規定處理。
民航局也於昨日接獲達美航空的停業通知，民航局也尊重航空公司意願。關於旅客權益的部分，民航局也將持續關注，詳細簽轉及處理方式將會由達美航空於下周統一公布。
另外，有旅遊業者私下表示，台日航線因有廉價航空加入，競爭相當激烈，達美航空每日只有一班次往返台北－東京，與其他航空公司相較之下班次較少，也容易被取代。且原本達美航空就是以成田為東北亞的樞紐機場，所以停飛台北－東京航線是預料中的結果。
達美航空是美國第二大航空公司，在全球五大洲57個國家擁有超過247個航點，同時也是天合聯盟創始成員之一。目前每日一班次往返台北—東京，旅客可於東京轉機前往轉往西雅圖、波特蘭、底特律、亞特蘭大等美國城市。
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