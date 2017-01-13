據《紐約郵報》報導，自從去年12月腿筋傷勢復發後，林書豪一直沒能在重返球場。不過好消息是，但是他在近日在接受採訪時表示，自己可在過一到兩週或許就有機會重返球場了。



林書豪至今已經缺席了本賽季籃網隊37場比賽中的25場，籃網今天也慘遭主將缺陣的鵜鶘隊逆轉，近期吞下8連敗、戰績相當慘澹。

不過據了解，林書豪恢復狀況不錯，應該有機會比上一次更快回到球場，他自己也表示很期待重返球場，但是為了安全起見，還要再觀察一陣子。

「希望能在一、兩週內復出，但我不能確定。」林書豪在今日接受媒體採訪時笑著說。