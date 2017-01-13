花東縱谷花海迎賓 美得像明信片中央社 (2017-01-13 16:54)
（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花東二期稻作收穫後的休耕期，農民在田間灑上油菜花種籽，小黃花開始綻放，花東縱谷、縣道193線黃澄澄一片，與中央山脈相輝映，如同風景明信片般美麗。
農糧署東區分署長陳啟榮今天表示，今年營造7000多公頃的花東花海壯麗景觀，不僅賞心悅目，還有利農田地力，使下期稻作有更好的收穫成果。
另外，透過農會和鄉鎮公所營造主題花田，各地花海季已陸續展開，例如壽豐鄉農會「豐華再現」館旁的休耕田，營造鳳凰高飛孔雀開屏主題花海，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照。
縣道193線向來被稱為最美縣道，尤其中、南段路樹有阿勃勒、鳳凰樹、小葉欖仁等，隨季節呈現不同風情；兩旁稻田隨插秧、抽穗、收割，也有不同景致。現在正是油菜花海盛開時節，放眼一片金黃燦爛的壯觀景象，讓人心曠神怡。1060113
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
高功率無線網路卡．micro 網路卡．4G LTE 無線網路卡．USB 網路卡 d-link．3C 網路卡．11N 無線網路卡．乙太網路卡．天線 無線網路卡．USB 2.0 網路卡．giga 網路卡．ASUS 無線網路卡．usb 無線網路卡．行動無線網路卡．tenda 網路卡．外接式 網路卡．TP-Link 無線網路卡．有線網路卡．外接網路卡．外接 網路卡．epson 網路卡．USB 迷你無線網路卡．USB 網路卡 300Mbps．TP-LINK usb 網路卡．無線網路卡 EW-7811Un．d-link 網路卡．D-link 無線網路卡．無線網路卡 分享器．USB 100 網路卡．有線 USB 網路卡．USB2.0 網路卡
- 【SHOW】室內壁掛式喇叭(CSB-40T 白)
- 英國WMM Soohu舒服單肩揹巾+Wuti無敵長布揹巾(2入組)
- 【ASSARI】房間組五件 床箱+床底+獨立筒+三抽櫃+化妝台(雙
- agnes b. - 簡約尼龍方形斜背包(米)
- Under Armour 2016男時尚Storm2風暴皇家藍中型行李袋【預購
- MLB-紐約洋基隊休閒合身拼接鋪棉外套-麻灰(男)
- BRAUN BUFFEL - OSLO奧斯陸系列12卡右上翻皮夾 - 鳶尾藍
- 【今治織上】日本今治毛巾 今治認證 吉井 學生條紋波爾卡水
- 【House Door】日本大和抗菌8cm厚全平面竹炭記憶床墊-雙人5
- 【Kolin歌林】28L 3D旋轉烤籠電烤箱(KBO-LN281C)
南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級【中央社】
八大最適合春節前往旅遊的勝地【北京新浪網】
上午好天氣 午後鋒面通過北東轉雨【中央社】