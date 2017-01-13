湯瑪斯驚天59桿 索尼高球賽首輪領先中央社 (2017-01-13 16:26)
（中央社記者李晉緯台北13日綜合報導）美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）在標準桿70桿的美巡索尼公開賽打出8鳥、2鷹、1柏忌，飆出驚人的59桿，於首輪獨居領先；台灣選手潘政琮則是打出71桿成績。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金600萬美元（約新台幣1億8963萬元）的索尼公開賽（Sony Open in Hawaii），當地時間12日起在夏威夷的檀香山進行4回合共72洞的賽事。
從後9洞出發的湯瑪斯，在標準桿4桿的第10洞開球擊出315碼，讓球落在球道左側，接著他把球送上果嶺，只見小白球落地後一個右曲直接進洞，讓他以2桿獵下老鷹，一出發就有好表現，注定他成就歷史的一天。
湯瑪斯在獵下老鷹後，雖馬上在第11洞吞下柏忌，但他在接下來的7洞中抓下5隻小鳥；回到前9洞後，他再於第1洞、第2洞、第4洞抓下小鳥。
最後在標準桿5桿的第9洞，湯瑪斯開球打出289碼，接著從沙坑中打出207碼讓小白球上到果嶺，最後在順利把小白球推進後，以3桿成績獵下老鷹，也讓他以低於標準桿11桿的59桿成績，在首輪獨居領先位置。
59桿的成績除讓湯瑪斯打破球場最低桿紀錄，也讓他成為第7位在美巡賽打出低於60桿成績的選手，同時他也是繼唯一兩度在美巡賽打出低於60桿成績的福瑞克（Jim Furyk）之後，首位在有吞下柏忌的情況下，還能繳出單輪低於60桿成績的選手。
賽後湯瑪斯表示，不論你從事任何行業、不論你身在哪個位置，當你成為歷史的一部分，這都是意義深遠的。
談到自己今天的表現，湯瑪斯說，他沒有想太多，只是試著專注在推桿上，至於能打出生涯第一次的59桿，「那對高爾夫來說，是個神奇的數字」，湯瑪斯說。
潘政琮在2016年底短暫回台，期間舉辦高球教室並完成終身大事，回到美巡賽的首戰，他在第1輪抓下2隻小鳥，吞下3個柏忌，打出高於標準桿1桿的71桿，並列119名。1060113
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HERMES 愛馬仕】李先生的花園 100ml(網路熱賣中)
- 【CASIO 卡西歐】超大錶徑推薦_銀面皮革石英男錶_52mm(MTP-
- 【Jaloux】雙效美白精華二件組(ele台灣限定晚安面膜50g*1+J
- 【英商Squirrel Medical】交替式氣墊床 悅發彩鑽7510 (贈品
- 【agnes b.】VOYAGE 草寫橫條皮革拉鍊卡夾鑰匙零錢包(紅色)
- 【Anna Sui】日本安娜蘇 魔幻時尚立體精雕造型太陽眼鏡(黑
- 【英商Squirrel Medical】翻身氣墊床 悅發鉑金8950 (未滅菌
- NEROS 10.1吋 超長5小時 LED RM8合一 移動式DVD(玫瑰紅)
- 豪山 FW-6880懸掛式熱烘烘碗機 白色 60CM
- COACH深咖啡C Logo黑邊皮革手提/肩斜背貝殼包(大)
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》