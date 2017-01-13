中鋼市民講座齊柏林老師「齊柏林的島嶼鳴奏曲」大成報 (2017-01-13 15:27)
【大成報記者吉雄世╱高雄報導】「中鋼市民講座」特別邀請「看見台灣」導演齊柏林老師蒞臨演講，講題為「齊柏林的島嶼鳴奏曲」，本講座將於1月14日14:30-16:30在高雄市立圖書館總館7樓舉辦。
齊柏林導演從事空中攝影超過25年，空中攝影飛行時數近2,500小時，出版超過30冊的攝影專集，例如：《島嶼奏鴨曲》、《悲歌美麗島》等。
齊導演致力為台灣這塊土地留下珍貴的空中攝影記錄，透過空拍的視角，他希望扮演人們的眼睛，為我們一覽台灣土地的美麗與哀愁。2009年莫拉克颱風重創中南部後，齊柏林自計畫籌備、飛行拍攝及後期製作，前後歷時5年始完成台灣首部空拍電影紀錄片《看見台灣》，於2013年11月上映後引起廣大迴響，不僅獲得第 50 屆金馬獎最佳紀錄片獎項的殊榮，也為台灣紀錄片影史創下新台幣二億票房新頁。
齊導演說：「《看見台灣》是他二十多年空中攝影生涯的第一部樂章，期待它帶著您一同飛翔，飛閱我們的家。」他也認為，還是要繼續播下環境保護意識的種子，讓台灣的每一個人，都可以成為關心環境的中堅分子。
齊導演將在演講中分享他的理念，並且透過影像觸動更多的人，促使更多環境議題被重視，用行動給我們生長於斯的土地，許下一個更美好的未來。
該系列市民講座採免費入場、自由入座方式，為響應節能減碳，請市民朋友搭乘大眾運輸工具前往高雄市立總圖書館(高捷紅線三多站2號出口步行6分鐘可到達)，敬請民眾盡量提早抵達會場。更多精彩演講安排請至中鋼教育基金會網站查詢，期待與您相見！
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