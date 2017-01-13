【大成報記者吉雄世╱高雄報導】元月14日(六)下午2時至4時，配合何創時書法藝術基金會與高雄市立美術館共同主辦《萬曆萬象—多元．開放．創意的晚明文化》特展，特別邀請陳玉女(國立成功大學歷 史系 教授兼文學院院長)到館演講《明末遺民的流亡遷徙與文化流動》。地點在高美館地下一樓演講廳，免門票入場，歡迎踴躍參加。十七世紀中葉明清鼎革之際，因國變而造成無數家族的離散及大規模的人口遷徙。四處逃竄的明遺民，為了對抗新王朝清的統治，有採取不認同、不與新政府合作而選擇隱遁山林、不入城，或為道為僧，或隱姓埋名、過著輾轉流離的漂泊生活，或流亡海外，遠至臺灣、日本、朝鮮、越南等地，或從事抗清之舉。如此崩解亂離的時代，隨著遺民流亡他鄉，其生活形式、習俗、信仰，乃至個人詩詞書畫之文化學養的移植，倒反因此苦難撞擊而孕育了有別於原鄉之文化新貌的可能。換言之，悲愴遭遇者因動盪歲月中的文化流動而找到生命的另一種出口。主講人陳玉女，九洲大學東洋 史學 博士(日本)，專長於明代社會史、明代佛教史、中國佛教史等，現任國立成功大學歷 史系 教授兼文學院院長。著有專文(書)：《明代佛門內外僧俗交涉的場域》、《明代的佛教與社會》、《明代二十四衙門宦官與北京佛》、《鄭和下西洋國際學術研討會論文集》等。《萬曆萬象—多元．開放．創意的晚明文化》特展於105年11月19日至106年3月12日期間在高雄市立美術館101-103展覽室展出。係何創時書法藝術基金會與高雄市立美術館合作之大型明代書畫展，展出何創時書法藝術基金會提供之百餘位明代重量級文化大師近110件書畫珍品，呈現萬曆萬象晚明年間豐富之文藝與藝術生活美學。