奈及利亞澄清與台灣關係 陸再提一中中央社 (2017-01-13 16:16)
（中央社記者尹俊傑北京13日電）奈及利亞政府昨天澄清未與台灣斷絕往來，雙方經貿關係不變。中國大陸外交部發言人陸慷今天對此表示，這掩蓋不了愈來愈多國家堅定奉行「一中」政策的「大勢所趨」。
據外電報導，奈及利亞總統府發言人謝胡（Garba Shehu）12日發表聲明說，媒體報導奈及利亞與台灣斷絕往來（cut ties）的內容「不正確且具誤導性」，雙方經貿辦事處層級的正式關係沒有任何改變。
這份聲明雖指奈及利亞將繼續奉行「一個中國」政策，但未提及奈國要求台灣駐奈代表處遷出首都阿布加，謝胡上述說詞也與大陸官方12日「讚賞」奈國要求台灣駐奈代表處「削權」有所出入。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應提問時說：「究竟尼方（奈及利亞方面）做出的是什麼樣的承諾，其實你看一下中尼兩國外長簽署的聯合聲明就很清楚了。」
陸慷聲稱：「台灣方面現在想做一些狡辯，是掩蓋不了在這個問題上，現在愈來愈多的國家堅持『一個中國』的共識，堅定地奉行『一個中國』政策這樣一個大勢所趨。」
大陸外交部長王毅11日在奈及利亞與奈國外長歐葉馬（Geoffrey Onyeama）分別代表各自政府簽署關於堅持「一個中國」原則的聯合聲明。
據陸方說法，奈及利亞在聲明中「承認台灣是中國領土不可分割的一部分，表明『一個中國』政策是尼中戰略夥伴的核心，明確承諾將不會同台灣地區發生任何官方往來」。1060113
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