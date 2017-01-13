（中央社記者張謙香港13日電）中國大陸浙江省溫州市日前發生一起入屋搶劫案，當丈夫看到妻子被歹徒持刀威脅時，第一時間沒有上前營救，而是轉頭跑掉。



溫州晚報今天報導，34歲劉姓歹徒為貴州人，1月3日晚間10時，他在龍灣區海濱街道沙北村看到有一幢4層高的住房沒關門，於是上到4樓。



但他沒有立即犯案，而是躲了一晚，等白天住戶上班才犯案。



次日上午9時，他下樓準備犯案時，剛走到3樓就碰到李姓女屋主，於是把彈簧刀架在她的脖子上。



女屋主被捂住嘴之前大喊，此時她的丈夫就在3樓臥室。



但出乎歹徒的意外，男主人看到妻子被脅持，即時反應是轉身跑了，並且在衝出1樓後，關上樓下的防盜門，把歹徒和妻子關在屋內。



據報導，男屋主此舉令歹徒和妻子都愣住了，他的妻子也趁機推開歹徒，手雖然被割傷，但也掙脫了，並火速跑進3樓陽台並關上玻璃門。



歹徒曾試圖撞開玻璃門，但未成功。



關鍵時刻，當地警員趕到現場。警方事後說，是鄰居先報警的。



男屋主事後解釋，自己鬥不過持刀的歹徒，就想先逃出來喊人來幫忙，之所以關防盜門，是防止歹徒逃跑，他認為在這種情況下，歹徒是不敢傷害妻子的。1060113