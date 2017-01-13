遼寧艦過台海 陸媒：戰機未起降釋善意中央社 (2017-01-13 11:49)
（中央社記者尹俊傑北京13日電）中共海軍航空母艦遼寧號編隊12日脫離台灣海峽北返駐地。陸媒今天報導，遼寧號航經台海期間沒有進行艦載機起降訓練，「展示了大陸對台灣民眾最大的善意」。
中國大陸環球時報今天報導，遼寧號完成南海練兵任務返回母港，若繞道巴士海峽和宮古海峽，不僅增加航行距離，也可能被美日海空兵力監視，因此從台灣海峽北上是「合乎常理的選擇」。
據國防部掌握，遼寧號編隊11日上午7時進入台灣的西南防空識別區，沿台海中線以西向北航行，12日上午6時30分脫離台灣海峽。
報導指出，遼寧號耗時23.5小時航行約500公里，平均航速約12節，低於水面戰鬥艦艇26至30節左右的最大航速，因此研判遼寧號沒有在台海進行艦載機起降訓練。
報導引述未具名專家表示，台灣海峽不適合航空母艦編隊「大練兵」，畢竟海峽過窄，有不少漁船和商船，艦載機沒有施展空間。如果過多開啟雷達進行武器和感測器操演，也容易被對方偵察訊號。
中共海軍發言人梁陽12日證實遼寧號通過台灣海峽時提到，遼寧號及編隊各艦艇「嚴格按照大型艦艇通過海峽的要求，加強值更執勤，確保了航渡安全」。
報導說，這意味遼寧號經過台灣海峽之際沒有進行艦載機起降飛行訓練以及其他大規模行動，幫助台灣維護良好氛圍，也充分展示大陸對台灣民眾最大的善意。1060113
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