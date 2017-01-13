深圳治汙 將推動環保員警中央社 (2017-01-13 11:18)
（中央社記者張謙香港13日電）中國大陸深圳市近年致力提升市內河流水質，當前更計畫推動「環保員警」，以及讓民眾協助監督相關工作。
南方都市報今天報導，中國人民政治協商會議（政協）廣東省深圳市第6屆委員會第3次會議昨天舉行「進一步加快水環境治理」專題會議，深圳常務副市長張虎在會上透露了相關訊息。
他說，2017年深圳治水除了要改進治水理念，系統、全流域治理外，還要加大管理執法，目前環保部門已經準備和公安推動「環保員警」。
深圳水務局局長王立新在會上指出，截至去年底，全市共完成治水提質投資人民幣111.04億元，是前一年的4倍。
王立新說，目前有近50個國家級的單位在深圳展開各種治水工作。在此背景下，去年全市15條主要河流中有10條水質改善，包括深圳河、茅洲河、觀瀾河及坪山河。
據說，深圳河灣水生態環境品質持續提升，吸引了一大批珍稀候鳥回歸棲息。
在治理河水問題上，當局也考慮由政府向公益組織購買監督服務，增加民眾參與的手段，以及立法追究監管部門的不作為。1060113
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