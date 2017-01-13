廣東信用破產者 超過12萬人中央社 (2017-01-13 11:17)
（中央社記者張謙香港13日電）據報導，中國大陸廣東省「沒有誠信」的債務人超過12萬人。這些人被標籤為「老賴」（信用破產），會被限制搭乘飛機及出境等。
南方日報今天報導，廣東省法院昨天召開全省法院執行工作會議，決定把2017年確定為「全省法院執行年」。
統計顯示，廣東全省法院去年新收執行案件47.12萬件，執結案件43.4萬件，較前一年分別增加34.32%和36.81%，均居大陸第一。
報導表示，去年廣東限制了2295人次出境，原因是這些人失信，比如拖欠工資。有關當局年內還把12萬1100人納入失信名單。
按照大陸的做法，一旦民眾被法院裁定為失信執法對象，就會被公布為「老賴」，這些人會被限制乘坐飛機和高鐵，會被限制進行高消費、出境、貸款等。
據公布，透過上述手段，廣東法院去年促使1萬1200人次主動履行債務。1060113
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
免治馬桶座 AF889．拋棄式馬桶座墊．免治 馬桶座．幼兒 馬桶座．toto 免治馬桶座．免治馬桶座 HCG．幼兒馬桶座．免治 馬桶座 TOTO．電光 馬桶座．ELOO 電腦馬桶座．攜帶 馬桶座．微電腦馬桶座．兒童 馬桶座．電腦馬桶座．馬桶座．沖洗馬桶座．AF856 馬桶座．toto 免治 馬桶座．panasonic 馬桶座．凱撒 馬桶座．Coway 免治馬桶座．子母型 馬桶座．國際牌馬桶座．免治電腦馬桶座．吉田 200A 馬桶座．國際牌 馬桶座．外出攜帶馬桶座．Coway 馬桶座 BAs16．方型 馬桶座．costco 馬桶座
- 【CASIO 卡西歐】低調簡約_日期顯示指針型_不鏽鋼男錶(MTP-
- 【Herbally草本真情】Bubble泡泡擴香儀香氛組(免費贈送!!
- 【JESSICA】圓領刺繡短版造型上衣(白)
- NIKE 耐吉 WMNS NIKE ROSHE ONE PRM 慢跑鞋 女 833928101
- LV N41661 經典Damier棋盤格帆布ZIPPY拉鍊長夾
- 100%台灣製 大台面多功能五層工具餐車/茶几/手推車
- 【東方翡翠寶石】白衣觀音菩薩A貨天然緬甸玉花件吊墜/細糯
- SKECHERS (男) 時尚休閒系列 Burst - 52112NVY
- 【蜜雪兒mysheros】雪紡幾何圖形上衣(黑)
- 【Electrolux 瑞典 伊萊克斯】完美管家二合一 新一代毛髮剋
男子在網吧連續上網近18小時 引發猝死【北京新浪網】
美國男子帶30萬枚硬幣交稅 工作人員花7小時清點【北京新浪網】
植入《鬼怪》關注度飆升 攜程App成韓國人首選【北京新浪網】
熊貓寶寶不慎摔跤 摔成了「世界最佳照片」(圖)【北京新浪網】
資本外流，壓倒中國房價的最後一根稻草【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》