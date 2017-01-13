香港, 2017年1月13日 - (亞太商訊) - 中國物流業增長迅速，發展空間巨大，物流業巨擘順豐集團決定於鄂州興建機場，而其旗下的順豐機場投資有限公司（「順豐機場 」）早前亦宣佈夥拍國內產業市鎮發展先行者中國宏泰產業市鎮發展有限公司（「中國宏泰」，股份代號：6166）於機場周邊聚力打造產城融合的鄂州國際空港城。



選址鄂州 打造亞洲第一、全球第四的航空貨運物流樞紐

順豐是國內最早開拓航空業務，最早成立航空公司的民營快遞企業。在國際上，全球快遞領軍企業大部分都擁有一個全球或者是全國性的貨運樞紐，用於提高貨物周轉率和飛機使用率。鑒於中國南北東西往返的物流量不平衡，為提升營運效益，順豐需要一個核心物流中轉中心，以便統一調配貨量再飛目的地。鄂州地理位置具戰略性優勢，位處北京、上海、深圳的中心點，境內水路、鐵路、公路綜合交通便捷，兩個小時就能夠覆蓋全國主要地區，這些地方合共佔全國至少80%以上的國民生產總值。順豐鄂州機場建成後將成為亞洲第一、全球第四的航空貨運物流樞紐。預計2025年，順豐鄂州機場將成為4E級建設規模，佔地16平方公里並擁有3,600米之雙跑道，其轉運中心將佔地20萬平方米，屆時該機場的運行規模將達到超過260萬噸的貨運輸送量和150萬人次的客運量，與歐美等國的國際貨運機場不相伯仲。



強強聯手 以“機場帶動物流，物流帶動產業，產業帶動城市”

機場除帶動物流外，亦會帶動相關產業發展，從而帶動城市發展。鄂州國際空港城的開發建設與順豐機場及順豐相關的產業緊密相連。以臨空現代生產性服務業為體，以大物流、大資料雙擎驅動，醫療健康、智慧製造兩翼發展，為貨運物流產業打造全方位配套，促進產業集群發展，培育壯大與航空關聯的高端製造業與現代服務業，從而帶動城市發展。



順豐機場在此關鍵專案曾與多家產業園區運營商、金融巨頭洽談合作，最後它選擇了夥拍中國宏泰組合資公司，這主要由於中國宏泰於大型產業市鎮開發方面擁有豐富經驗，並具備四種核心服務能力，第一是區域產業定位和規劃設計能力；第二是基礎建設投資能力； 第三是產業形成、招商引資能力；第四是產業市鎮運營管理能力。



2016年9月22日，順豐機場投資4.7億元入股中國宏泰。同年12月，由順豐機場投資與中國宏泰發展雙方共同出資成立湖北省國際航空產業新城發展有限公司。現在順豐機場和中國宏泰已經成立工作專班，開展鄂州國際空港城前期工作。合營公司註冊資本為1億元人民幣，中國宏泰與順豐機場投資分別注資6,000萬元及4,000萬元人民幣，佔合資公司60%和40%股份。中國宏泰發展董事局主席王建軍成為合資公司法人代表。鄂州國際空港城初步意向選址在湖北國際物流核心樞紐項目（即順豐鄂州機場）周邊，規劃面積約20平方公里，與政府採用PPP模式進行開發建設，即合資公司承擔整個空港城的規劃設計、基礎設施建設、產業構建與運營管理等工作。這些工作將與機場建設同步進行，保證機場落成後相關園區建設、配套保障設施同時投入使用，圍繞機場形成若干產業集群及多個上下游產業，並建設相應的生活、娛樂、休閒配套設施，未來必將為華中地區乃至全國發展注入新動力，經濟發展潛力無可限量。



中國宏泰發展作為國內領先的產業市鎮綜合發展商，在園區規劃設計、基礎設施建設、產業構建及運營管理方面有著豐富的經驗，而順豐機場在其物流產業鏈條上優勢明顯，雙方優勢互補，強強聯合，共用資源，為共同打造承載高端產業的鄂州國際空港城創造了良好條件。



往績卓越 成功以產業園拉動經濟

中國宏泰往績卓越，於2005年轉型為新型城鎮化建設的先行者，用多年實踐走出了一條以“產業市鎮”模式為主導的創新之路，並長期致力於京津冀協同發展和長江經濟帶戰略佈局範圍內的大型產業市鎮項目開發。現時，中國宏泰正在與河北省廊坊市、張家口市、石家莊市、承德市、湖北省鄂州市、安徽省滁州市等地方政府就12個產業市鎮專案的開發進行合作，專案規劃總面積超過145平方公里，專注於促進上述區域的基礎設施完善、產業轉型升級和城鎮化建設，構建產城一體，實現產城融合。憑藉中國宏泰於業內豐富的經驗，相信將對規劃設計、發展及建設鄂州國際空港城的貨運物流中心及高端配套產業基地大有裨益。



事實上，鄂州市政府與中國宏泰的合作已有先例，因其正協助鄂州經濟開發區建設長江智匯港專案，此乃鄂州園區開發PPP專案首例。此專案能夠給區域產業發展和政府提供高效的服務，並將為順豐鄂州機場提供一系列的航空貨運物流配套服務和扎實的園區運營能力。



鄂州市領導對中國宏泰在園區發展的努力表示高度評價，認為中國宏泰是大型產業市鎮規劃、開發運營的先行者和領導者，全力支持中國宏泰在鄂州開發和建設優秀的產業園區。



除此以外，過去中國宏泰深耕廊坊龍河高新技術產業開發區十餘年，為地方經濟發展起了巨大的推動作用，累計引進規模以上專案達232個，總投資700億多元，引進外資14.4億美元，包括富智康、中國建築、中建材、普洛斯、中航工業5家世界500強企業。累計實現工業總產值780億元，區級納稅55億元，出口額33億美元，安排就業7萬人。預期鄂州國際空港城及長江智匯港順利發展，未來必將為鄂州發展注入新動力，經濟發展潛力無可限量。



有關中國宏泰產業市鎮發展有限公司 (股份代號：6166)

中國宏泰產業市鎮發展有限公司始創於1995年6月，是大型產業市鎮專案規劃、開發及運營服務供應商中的先行者之一。經過初期物業開發積累的經驗，中國宏泰發展於2005年轉型為新型城鎮化建設的先行者，長期致力於京津冀協同發展和長江經濟帶戰略佈局範圍內的大型 產業市鎮專案開發，具備了獨特的產業市鎮規劃、設計和定位能力，基礎設施投資建設能力，招商引資能力，配置物流、居住及商業物業等相關輔助設施四大相對優勢。有別於其他一般的房地產開發商，產業市鎮開發主要根據長期協定與地方政府合作，為區域產業發展和市鎮開發建設提供一系列綜合、專業服務，包括：規劃設計、產業定位、土地整理、興建基礎設施、開展招商引資、配置物流、居住及商業物業等相關輔助設施。



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