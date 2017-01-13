八歲男童被困火海 街坊合力營救北京新浪網 (2017-01-13 07:46)
1月12日，廣東肇慶一棟民宅失火，一名八歲男童站在二樓的窗台上呼救，大量濃煙充斥著窗戶，附近的街坊合力救下男童，目前男童已無大礙。
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