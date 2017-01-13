美元對多數主要貨幣匯率１２日下跌北京新浪網 (2017-01-13 07:51)
新華社紐約１月１２日電（記者王文）美元對多數主要貨幣匯率１２日下跌。
當天，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌０．５６％，在匯市尾市跌至１０１．２１０。
截至紐約匯市尾市，１歐元兌換１．０６３８美元，高於前一交易日的１．０６０１美元；１英鎊兌換１．２１６９美元，低於前一交易日的１．２２３２美元；１澳元兌換０．７５０４美元，高於前一交易日的０．７４５３美元。
１美元兌換１１４．２７日元，低於前一交易日的１１５．０７日元；１美元兌換１．００９３瑞士法郎，低於前一交易日的１．０１２４瑞士法郎；１美元兌換１．３１２６加元，低於前一交易日的１．３１６８加元。
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