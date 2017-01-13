原標題：撿個保險柜心慌報警 忙活半天是人家扔的

驚心

昨日凌晨2時許，住在荔灣區西坑村的老鮑撿了個「鐵櫃」，好不容易拖回家才發現這竟是個保險柜。生怕裏面有啥貴重物品，老鮑趕緊報了警。接警后，多名警員在忙活了一天之後，哭笑不得地發現，保險柜原來是同一條村的村民廢棄的。

文/廣州日報記者秦松 圖/廣州日報記者蘇俊傑

老鮑今年50多歲，來自湖北。一個月前，他來到廣州，居住在西坑村。昨日凌晨2時許，他發現離住處100多米的垃圾中轉站有個用毯子包裹得非常好的「鐵櫃」，因為家裡正好缺一個柜子，他就想到撿回家用，沒想到這個舉動竟開始了一段哭笑不得的經歷。

「柜子蓋得很嚴實，我還拍下了照片。它腳下有輪子，我就把它推到了家。到家要經過一段樓梯，這柜子至少有近150公斤重，還好旁邊小賣鋪的小夥子幫了忙，我們一起貓著腰搬了上去。」老鮑說。

怕牽涉到「案子」，他報了警

搬到家門口時已經到了凌晨3點，此時老鮑才發現，這個鐵櫃原來並不是普通的柜子，而是一個保存完好的保險柜，上面還寫著一個公司的名稱。

為什麼一個好端端的保險柜會被裹得嚴嚴實實地出現在垃圾堆呢？裏面裝的究竟是什麼貴重物品呢？這讓老鮑犯了難。

他留意到，柜子上竟然有一個公司名稱，於是他連夜撥打了114電話查詢。然而114卻告訴他，未查詢到該公司聯繫方式。「如果是涉案物品或者是貴重物品都麻煩了。」昨日上午，老鮑報了警，同時給廣州日報撥打了報料電話。

虛驚一場，竟是村民丟棄

警方趕到現場后，進行了一系列調查，但為了謹慎起見，並沒有打開柜子。「如果確實是他人的，沒有經過失主允許，怎麼能隨便打開呢？」一位警官稱，仔細辨別後發現，保險柜上的公司名稱也並非柜子主人，而是南海的一家生產商。

警方調查和協調近3小時一直沒有實質性進展，由於報警時沒有說清楚，甚至出動了排爆專業部門。下午3時許，在當地民兵配合調查後發現，原來只是虛驚一 場。「我們的門崗說，這個保險柜是一位女村民在昨晚丟棄的，還曾向門崗說過。」一位民兵稱。最後，保險柜由老鮑自行處置。

如果市民遇到來歷不明的保險柜應該怎麼辦？現場民警表示，謹慎起見市民還是應報警處理。