中新網1月13日電 據外媒報導，發生在柏林聖誕市場的恐襲案重創德國，不安全感正蔓延。恐怖主義、入室盜竊、襲擊——德國究竟有多安全？

近日，德國老牌調查報導節目"美茵茨追蹤報導(Report Mainz extra)"製作了一段長達30分鐘的報導。報導稱，有跡象顯示，入室盜竊和性侵也成為德國人擔憂的一部分。

自2010年以來，德國入室盜竊的犯罪率不斷持上升趨勢。德國聯邦刑事局的數據顯示，入室盜竊通常是來自外國的團伙作案。但該局局長明希也表示，"入室盜竊犯罪率上升並非一日之寒，與此同時，德國目前在安全問題上也面臨許多其他挑戰。"

蓬勃發展的武器商店

報導顯示，武器商店在德國繁榮發展。越來越多德國人囤積刀具和胡椒噴霧，尤其是大學生。此外，一些富裕階層搬進了帶私人保安的所謂"封閉式社區"，保安在社區內巡邏的場景成為常態。

一家武器商店的老闆介紹說，新年前夕，用於恐嚇性質的自衛手槍一周內可銷售30支。但購買者需年滿18歲，並在當地相關部門獲得購槍許可。

然而，這位老闆也警告說，雖然不是真正意義上的手槍，如果將手槍對準太陽穴射擊，仍可致命。

難民生存狀態被忽視

報導總結說，眼下的德國，不僅是德國民眾，德國難民的生存狀態常常被忽視，他們也面臨大量的威脅，遭意外毆打、侮辱，甚至被追殺。報導組採訪了一名德國薩克森-安哈爾特，來自敘利亞的13歲中學生約瑟夫。他表示，"我在學校常常感到孤獨，沒人願意和我說話、願意坐在我身邊。如果不小心接觸了一下，他們就趕快去洗手，說我很臟。"

約瑟夫住在薩安州一個小城，那裡的阿拉伯商店一年內遭到四次襲擊。

聯邦形式調查局迄今確定德國國內有549名極端分子被列入危險分子名單。發動柏林聖誕市場恐怖襲擊的阿姆里就是其中之一。儘管如此，德國安全部門仍沒能阻止阿姆里。

哥廷根大學恐懼問題專家班德洛提醒，"如果我們不知道，如何阻止這種危險的發生，這種對危險的恐懼就會明顯增加。"

對未知的恐懼

儘管製造柏林聖誕襲擊的嫌疑人阿姆里已在義大利被擊斃，但圍繞柏林聖誕市場、圍繞阿姆里的幕後團伙還有很多沒有解開的迷題。但清楚地是，阿姆里在不受德國當局監視的情況下，曾用多個身份，頻繁出入柏林和北威州的多個場所。

柏林襲擊案之後，德國社民黨曾呼籲，安裝更多監控攝像頭、驅逐更多危險分子。但德國副總理兼經濟部長加布里爾認為，這些還不夠。除了法律層面，還應增加聯邦警察的警力。

難道真如高調反對默克爾難民政策的德國選項黨(AFD)和右翼民粹主義者所說的，100多萬難民的湧入給德國的安全帶來了不確定性嗎？德國必須面臨或害怕更多可能發生的犯罪行為嗎？德國眼下，正在掀起一場如何面對"挑戰"的討論。