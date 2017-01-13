【環球時報報導 記者 呂歐】從宣稱要對《北美自由貿易協定》下手，到多次重申建隔離牆，再到不讓美國公司到墨西哥建廠，特朗普的手段讓南部鄰國墨西哥很難受。對於美國的另一個鄰居加拿大來說，同樣是「是福不是禍，是禍躲不過」。

有美國學者曾表示，特朗普最容易兌現的競選承諾就是重新談判或乾脆退出《北美自由貿易協定》。因為按照憲法，撤銷協定可由總統直接決定，他只需要提前6個月通知相關國。而加拿大對外貿易對美國的依賴度相當高。

美國是加拿大最大的貿易夥伴，加70%以上的貨物及服務都出口到美國。在備受關注的汽車製造業領域，僅安大略省便承擔了美國汽車業的很多訂單，同時有幾家 美國汽車組裝廠設在安河。市場狹小，靠出賣資源換取美國高科技產品，這讓不少加拿大企業和民眾對美國的貿易保護主義苗頭感到憂慮，特朗普向原本計劃在墨西 哥建廠的製造商發起攻擊，也導致很多人擔心加拿大會有同樣的遭遇。

但從另一方面看，經過上百年的經貿合作，美加兩國經濟已高度融合，相互交織。1月5日，時任加拿大國際貿易部部長方慧蘭稱，她對特朗普執政下的政策感到擔憂，但「我們必須明白，加拿大與美國關係十分均衡，兩國經濟同樣關係緊密。美加經濟將不會分離」。

如今加拿大是美國的第二大貿易夥伴。更重要的是，以前美國對加拿大貿易長期逆差，2015年已經呈現出順差。在這種情況下，特朗普政府實在沒理由提高關稅，或者與加拿大進行貿易戰。正因為此，整體看加拿大人對特朗普上台保持審慎樂觀。

在筆者看來，特朗普的上台必將改變奧巴馬8年來的許多政策，其帶來的影響讓兩個鄰國首當其衝。同墨西哥相比，加拿大受到的衝擊畢竟要小很多。而且，近年來 加拿大看到了加美貿易的局限性，開始減少對美國的過度依賴，開展多邊貿易合作，比如增加與中國的貿易。從歷史上看，加拿大在一些問題上能夠堅持自己的主 張，例如不顧禁令同中國做小麥生意，率先同中國建交，不參加美國倡導的北美導彈防禦體系等，顯示出獨立自主的外交。

加拿大很多人不希望特朗普當選，很大程度上是不看好他的治國之策以及口無遮攔。就官方層面來說，加政府有憂慮但也在積極應對。3日，加總理特魯多再次強調 加美兩國緊密的經濟聯繫。10日，他宣布上任以來最大規模內閣改組，更換6名部長，包括讓方慧蘭轉任外長，政壇資深老將麥家廉出任駐華大使等。媒體的解讀 是，特魯多有意加強同中國的經貿往來，並應對20日特朗普就職后的國際局勢。▲