【財訊快報蔣宛如】美國總統當選人川普首場記者會缺乏亮點之際，投資者等待美國企業第四季財報季開鑼，以及等待川普內閣經濟政策細節，美股四大指數週四齊步收黑；道瓊指數一度急跌約184點或0.9%，終場跌幅急縮三分之二，收低約63點或0.3%，標普跌0.2%。連七紅的那指(Nasdaq)翻空收低0.3%，費半跌0.9%最遜。而美國總統就職典禮將在八天後，於1月20日舉行。



隨著交易展開，美股跌幅縮窄，標普11大類股中有七大類股收跌，金融股領跌，明日將發布首批大型金融企業的財報。自11月8日總統選舉日以來，標普500指數已漲6.4%。



美國總統當選人川普週三召開當選以來的首個記者會，令希望瞭解其詳細經濟政策主張的投資者大感失望；他除了抨擊情報機構、媒體以及醫藥公司外，關於政策計劃並未多加著墨。

根據嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，除了川普政策存在不確定性，市場在財報季開始前交投清淡，缺少回購股票的支撐，個人投資者更多地投向債市，而不是股市。「企業不能買入股票，個人投資者也突然停止買進，這可能是今日跳空下跌的原因。但如果財報超過預期，下跌可能只是短暫的。」

Kleintop並引用美國投資公司協會(ICI)週三發布的數據。數據顯示，資金從股市基金流向債市基金的規模為大選以來最大。

12日收盤時，道瓊工業指數跌63.28點或0.32%，以19,891.00點，但遠離19,770.47點的日低；標準普爾500指數跌4.88點或0.21%，至2,270.44點。

連續七個交易日上漲180.53點或3.35%，且連續四天改寫新峰的那指一度挫跌66.83點或1.2%，觸及5,496.82點的日低，終場跌幅急縮，只收低16.16點或0.29%，至5,547.49點。

科技一哥蘋果股價連五紅，漲了3.73美元或3.2%，觸及14個月新高後週四回落，收低0.5美元或0.42%至119.25美元。

跌幅居四大指數之首的費城半導體指數下跌8.37點或0.9%，報918.16點，成份股中，來自台灣的慧榮科技重挫5.16%墊底，同樣來自台灣的台積電ADR跌2.92%，AMD跌3.93%，為倒數三檔個股。反觀，艾司摩爾(ASML)漲1.14%稱王，也是唯一漲幅超過1%的個股。

標普金融股指數收低0.74%，因長債殖利率下滑；標普健保股指數逆勢收小紅漲0.07%，前一天受川普言論影響下挫1%。其中，默克漲0.9%，禮來(Eli Lilly)勁升2.5%，美國一上訴法庭表示，可能禁止Teva Pharmaceutical Industries出售一種與禮來暢銷的肺癌藥物形成競爭的非專利藥品。

摩根大通在公佈財報收低1%，是道瓊成份股第二大輸家，只比挫跌1.75%的迪士尼稍好而已。

美國各證交所共計逾67億股成交，過去20日的平均日成交量為65億股。

Commonwealth Financial投資長Brad McMillan表示，股市仍守在大選後觸及的峰值附近，這是一個正面跡象。「我們仍在峰值附近，對我來說意味著所有人還是相當樂觀的。民眾有信心，他們願意花錢，他們收入增加且有能力花錢，這是好消息。」

美股盤後續跌，Two Harbors擬發可轉債，盤後下跌1.82%

美國股市週四盤後走跌，不動產投資信託業者Two Harbors Investment Corp股價下跌，因該公司計畫發行可轉換債券的消息，對股價行情起到打壓作用。

S&P500指數期指下跌7.20點或0.32%，報2,263.40點。

Two Harbors Investment盤後股價下跌1.82%，報8.65美元。該公司表示，計畫發行金額2.5億美元的可轉換債券。募集到的資金，將用作一般業務與投資所需的資金。

提供網路電台服務的潘朵拉媒體(Pandora Media Inc)盤後股價上揚7.08%，報12.85美元。股價的上揚，主要因為該公司計畫在美國裁撤約7%的人力，同時，預期在廣告業績強勁的帶動下，第四季營收與獲利表現可能超越去年10月時的預期。當時預期第四季營收將介於3.62億美元至3.74億美元，經調整後的虧損金額介於3,900萬美元至5,100萬美元。

生物製藥商Nivalis Therapeutics Inc盤後股價上揚2.27%，報2.26美元。股價的揚升，主要因為該公司宣佈重整計畫，希望銷減營運成本支出並保留現金，並且評估新的營運策略。





