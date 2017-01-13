芝加哥農產品期價１２日全線上漲北京新浪網 (2017-01-13 07:31)
新華社芝加哥１月１２日電（記者王強）芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價１２日全線上漲。
當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的３月合約收於每蒲式耳３．５８２５美元，比前一交易日上漲１美分，漲幅０．２８％；小麥３月合約收於每蒲式耳４．２６２５美元，比前一交易日上漲７．５美分，漲幅１．７９％；大豆３月合約收於每蒲式耳１０．４０２５美元，比前一交易日上漲２８．７５美分，漲幅２．８４％。
市場分析人士說，美國農業部當天公佈的１月份農產品供求形勢報告顯示，美國玉米、大豆庫存下降，美國冬小麥播種面積減少。這一消息助推三種主要農產品期價上漲。
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