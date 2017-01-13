原標題：6成用戶無緣年終獎 大部分女性掌握家庭財政大權

京華時報訊（記者牛穎惠）1月11日，螞蟻金服發佈有關年終獎的調研結果，超20萬人參與的調研數據顯示，目前，7%的調查對象已提前收到年終獎，但同時超過6成的人表示：將與年終獎「無緣」。

6成用戶無緣年終獎

調研結果顯示，目前，7%的人已經收到年終獎，29%的人表示自己的年終獎已在路上，但來自機關、事業單位的調查對象中，有52%以上的人表示已經或即將收到年終獎，這與社會上對機關事業單位「鐵飯碗」更有保障的印象一致。

此外，超6成（62%）的調研對象表示，不指望拿到年終獎，這一情況在家政等服務行業尤其突出。但讓人意外的是，以往人們心目中的高收入行業——互聯網、IT和金融行業，居然有將近一半（47%）的人表示年終獎無望。

調研結果顯示，超7成（74%）的調查對象稱，年終獎是現金或打入工資卡，只有13%的調查對象稱，年終獎一般為柴米油鹽醬醋茶或是自家公司產品。

人情往來為春節最大花銷

對於年終獎的去向，有近6成（59%）的人表示，人情往來支出將是春節期間最大的開銷。

從年齡分佈來說，60后、70后和80后三個人群的春節最大開銷均為「給孩子壓歲錢」。但讓人意外的是，90後作為年輕一族的代表，有近1/5（19%）的90后表示，春節最大開銷來自婚禮「份子錢」，在4個年齡段中佔比最高。

不過，無論是哪個年齡段的人群，都沒有忘記在春節時孝敬父母，在4個年齡層中，選擇「給父母包大紅包」的人數均超過4成。

多數女性掌握家庭財權

有趣的是，調研結果顯示，在家庭「財政大權」的分配上，近7成的調查對象表示「自己管錢，財務獨立」，其中67.3%的80后選擇自己管錢，90后佔比更高達78.6%，顯示出年輕人奉行「財務獨立」的觀念越來越強。

調研結果同時顯示，儘管奉行「財務獨立」已經成為主流趨勢，但是還是有近3成的調查對象選擇由老公或者老婆執掌家中「財政大權」。由一人統一管錢的家庭，絕大部分都選擇把錢交給女性管理，這一比例是男性管錢比例的3倍，體現出傳統「男主外、女主內」的觀念。

來源：京華時報